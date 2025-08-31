Dos vecinos de Miño soplaron este fin de semana las velas de sus 101 años: María del Carmen Porca Valiño, residente en el núcleo de Bra, y José Bañobre Cabana, de Sombreu. Los dos centenarios celebraron el aniversario arropados por allegados y familiares. Una celebración muy especial que no quisieron perderse el alcalde de Miño, Manuel Vázquez Faraldo, y la concejala de Servizos Sociais, Yolanda Bello, que se desplazaron hasta los domicilios de los dos cumpleañeros para ofrecerles en persona un obsequio en nombre del Concello.

Dos miñenses soplan las velas de sus 101 años