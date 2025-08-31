Dos miñenses soplan las velas de sus 101 años
Dos vecinos de Miño soplaron este fin de semana las velas de sus 101 años: María del Carmen Porca Valiño, residente en el núcleo de Bra, y José Bañobre Cabana, de Sombreu. Los dos centenarios celebraron el aniversario arropados por allegados y familiares. Una celebración muy especial que no quisieron perderse el alcalde de Miño, Manuel Vázquez Faraldo, y la concejala de Servizos Sociais, Yolanda Bello, que se desplazaron hasta los domicilios de los dos cumpleañeros para ofrecerles en persona un obsequio en nombre del Concello.
