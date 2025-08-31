La Xunta autoriza la planta de fundición de Aluminios Cortizo en Coirós

La Xunta ha concedido autorización ambiental integrada a Aluminios Cortizo para instalar una planta de pretratamiento y fundición de chatarra de aluninio en Coirós.

La instalación se localizará en el centro de gestión de residuos no peligrosos que tiene actualmente la empresa en el polígono de Pedrapartita.

La Xunta autoriza esta actividad con una serie de condiciones relativas a emisiones y gestión de residuos, informa en un comunicado.

La declaración de impacto ambiental se publicará en los próximos días en el Diario Oficial de Galicia.