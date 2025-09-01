El Concello de Betanzos ha adjudicado por 737.221 euros, IVA incluido, la reconversión de la antigua cárcel en el centro de interpretación del casco histórico. El Ayuntamiento ha contratado esta reforma a Obras Gallaecia, empresa que ya dejó su huella en Betanzos con la rehabilitación de la iglesia de San Francisco.

Betanzos contrata por 730.000 euros la obra de reforma de la antigua cárcel

Obras Gallaecia dispondrá de un plazo de diez meses para acometer los trabajos, a contar desde la firma del acta de replanteo.

Con esta actuación, el Concello pretende dar una nueva vida a un edificio emblemático de la zona monumental que actualmente acoge las oficinas de la Policía Local. El objetivo, reconvertirlo en punto de información turística, centro de interpretación del casco histórico y mirador privilegiado de la antigua muralla, dado que hay restos bajo el patio de esta edificación que quedarán al descubierto y serán visibles a través de un nuevo suelo acristalado.

El edificio de la antigua cárcel se sitúa en el corazón de la zona monumental, en la Rúa Castro 7, frente a la Casa Núñez y la iglesia de Santiago. Se trata de un conjunto formado por dos edificaciones comunicadas por un patio interior que se encuentra actualmente infrautilizado. Las oficinas policiales ocupan el inmueble de bajo y una planta que da a la calle. El volumen trasero, de dos pisos, se encuentra en estado de abandono salvo en la planta baja, donde su ubican los vestuarios. El patio, detalla el proyecto, «carece de uso y mantenimiento».

Los diseñadores de la reforma, Patricia Sabín y Enrique Manuel Blanco, abogan por espacios polivalentes para exposiciones y actividades y en «enfatizar la relación con el exterior», en especial con el patio interior. La obra incluye la reforma de la fachada.

