La Policía Local de Betanzos se muda al Liceo

La Policía Local de Betanzos trasladará su sede al edificio Liceo mientras se realizan las obras de reforma de sus instalaciones en la antigua cárcel del casco histórico del municipio, que se convertirán en un centro museístico y un centro de información turística. El Liceo no será su sede definitiva, ya que esta se ubicará en un futuro en el antiguo edificio de Sindicatos.

El departamento policial se ubicará ahora en la zona donde estaban los servicios de urbanismo y, en el Liceo, estarán en la zona más cerca de la Alameda, junto al departamento de Obras. En el edificio se realizarán trabajos de adaptación para construir vestuarios, oficinas de atención, despachos y armero. Desde el Concello señalan que el resto de servicios de atención a los vecinos continúan en las mismas oficinas del edificio.

Los planes para la que hasta ahora era la sede de la Policía Local incluyen la creación de un futuro museo además del centro de información turística. Así, según explica el Concello de Betanzos, se completa la rehabilitación del inmueble para potenciar el conocimiento de la ciudad con una zona documental permanente sobre el Reino de Galicia. La reconversión de la antigua cárcel, como adelantó LA OPINIÓN, tendrá un plazo de diez meses de ejecución y dejará al descubierto los restos de la antigua muralla que se conservan bajo el patio.

El Ayuntamiento recuerda en un comunicado que hace unas semanas firmó con la Diputación de A Coruña un protocolo para una exposición que busca "contribuir a la difusión de la historia e identidad de Galicia" a través de una instalación estable en el futuro museo. En este acuerdo el Ayuntamiento se compromete a llevar a cabo la rehabilitación del edificio para crear espacios diáfanos y accesibles que permitan instalar una muestra permanente.