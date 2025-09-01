El PSOE, sobre la moción de censura: «Esto no va de Carral, va de la Diputación»
El PSOE de Carral expresó ayer su frontal rechazo a la moción de censura que, salvo sorpresa, desbancará el 11 de septiembre a Javier Gestal de la Alcaldía: «No hay ninguna razón para plantearla», afirma la formación, que tiene claro cuáles son los motivos reales del PP para dar este paso. «Esto no va de Carral, va de la Diputación, que el PP pretende recuperar adelantando movimientos», denuncia el grupo, que lamenta que no se «respete la decisión» expresada por la ciudadanía en las urnas.
Los socialistas se muestran, con todo, muy críticos con la gestión de Alternativa dos Veciños durante estos dos años y afean a Gestal su gestión «muy deficiente», su «falta de ambición» y su «cobardía». «Si la gestión de Alternativa dos Veciños fue mala por defecto, la de los 16 años del PP fue mala por exceso», argumenta el PSOE, que hace un llamamiento a «rebajar el tono» y critica el «llamamiento encubierto» del alcalde «a la revolución vecinal».
