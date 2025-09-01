El Queixas, campeón del torneo de fútbol sénior de Cerceda

El campo de fútbol de O Roxo acogió este domingo la segunda edición del Torneo Concello de Cerceda, que reunió a los cuatro equipos sénior del municipio: C.C.D. Queixas, el Club Atlético Cercedense, S. D. San Martiño y el Rodís F.C. En una jornada festiva y con gran presencia de público, el torneo proclamó campeón al C.C.D. Queixas, que se impuso en la final al Rodís. El acto de entrega de premios contó con la presencia del alcalde, Juan Manuel Rodríguez.