La toniña, la «discreta» especie del año

Una especie «discreta» . Así define Alfredo López, biólogo de la Coordinadora de Estudios para Mamíferos Marinos (Cemma), a la toniña, o marsopa, designada como especie del año de la reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas. Este cetáceo será el centro de unas jornadas de divulgación este sábado, 6 de septiembre, en el Museo do Mar de Sorrizo, en Arteixo.

La jornada organizada por el Grupo Natural Hábitat, busca darle visibilidad a una especie que tiene «más probabilidades de desaparición en el medio natural de todos los animales que hemos seleccionado», señala Andrés Pereira, de Hábitat.

La iniciativa es una forma de «intentar compartir el conocimiento y que la ciudadanía tenga una mayor empatía y capacidad para identificar las especies que forman parte de nuestra diversidad biológica», explica Pereira. En años anteriores han escogido a aves como el cuervo marino crispado, la mariposa señorita dos brañais o la salamandra, y en cada jornada escogen un lugar de la Reserva desde el que dar difusión sobre la naturaleza de la zona.

Para la elección de este año la organización tuvo en cuenta la designación de este cetáceo como especie en peligro de extinción por el Ministerio de Agricultura. Y es que, aunque los expertos admiten que determinar los números concretos es complicado, tan solo quedan entre 300 y 500 ejemplares de la toniña en las costas gallegas. «Es una joya que tenemos en nuestras costas y que si nada lo remedia, pues se puede llegar a desaparecer en muy pocos años», apunta Pereira.

La toniña se ve amenazada por una serie de factores como las capturas accidentales en la pesca o la contaminación pero, al contrario que otros compañeros cetáceos, no se puede adaptar de la misma manera. «Otras especies tiene más capacidad de respuesta pero esta es una especie muy sensible», afirma López.

«La toniña es una especie muy poco conocida. Nosotros los que más conocemos son los arroaces, porque viven más cerca de las poblaciones humanas. La toniña, además de no vivir cerca de los humanos es una especie muy discreta que desde los barcos es muy difícil de ver porque es muy pequeña», explica López.

Por eso, señala, la especie es una desconocida para el público general, lo que hace todavía más difícil concienciar sobre las dificultades de supervivencia que tiene. Entre 14 y 20 de estos cetáceos están apareciendo varados en Galicia cada año, lo que para la Cemma, supone «cifras enormes» que «superan cualquier tipo de recuperación de la población», indica López.

Las jornadas del sábado contarán con la participación de expertos oceanógrafos, veterinarios y biólogos, que además de divulgar sobre la toniña, también explicarán la situación general de los cetáceos en la costa gallega. Una de las actividades planeadas será un simulacro de varamiento en el puerto, en la que expertos de la Cemma traerán una réplica de un ejemplar para que los asistentes puedan irse y «tener un protocolo de cómo informar, proteger y auxiliar» si ven a una de estas especies en sus playas.