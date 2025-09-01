Visita de Estado a Meirás para iniciar el procedimiento de designación como Lugar de Memoria Democrática

El Gobierno de España anunciará mañana el inicio del expediente para designar al Pazo de Meirás como Lugar de Memoria Democrática. El acto, al que acudirán la secretaria de Estado para la Memoria Democrática, la Comisionada del programa España en Libertad. 50 años, además de la subdelegada del Gobierno.

Desde el asociacionismo memorialista, la Comisión por la Recuperación de Memoria Histórica de A Coruña, junto con decenas de entidades memorialistas, se ha opuesto al acto tachándolo de "propaganda", ya que solo se trata de un "inicio de procedimiento, sin compromisos reales ni garantías para la preservación de la memoria". La CRMH denuncia que el Estado ha dejado caducar el expediente presentado por ellos en julio de 2024, y que durante un año no les han dejado acceso al documento.

Ante esta situación, la CRHM ha anunciado movilizaciones en frente de Meirás a las 11.30 horas este martes, poco antes del inicio del acto institucional. Los memorialistas reivindican que el Pazo sea declarado Lugar de Memoria Democrática con "garantías, legalidad y transparencia" y que se diseñe un plan de usos públicos "claros" y "centrado en la verdad histórica". LA CRMH también pide que la titularidad y gestión del edificio y sus terrenos sean transferidas a la Xunta de Galicia y que se trabaje en la "recuperación de otras propiedades expoliadas por la familia Franco", entre ellas la Casa das Cunchas, en Sada, y la Casa Cornide, en A Coruña.