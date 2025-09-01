La Xunta da luz verde a la planta de fundición de Coirós
Medio Ambiente autoriza el proyecto con una serie de condiciones
La Xunta ha concedido autorización ambiental integrada a Aluminios Cortizo para instalar una planta de pretratamiento y fundición de chatarra de aluninio en Coirós.
La instalación se localizará en el centro de gestión de residuos no peligrosos que tiene actualmente la empresa en el polígono de Pedrapartita.
La Consellería de Medio Ambiente supedita el permiso al cumplimiento de una serie de condiciones para minimizar el impacto de la actividad. La resolución, que pone fin al procedimiento de tramitación ambiental, se publicará en los próximos días en el Diario Oficial de Galicia.
Proyecto de ampliación
El proyecto que tramita Aluminios Cortizo permitirá ampliar la capacidad de trituración de la planta de 60 toneladas al día a 360 además de incorporar una nueva actividad de fundición de aluminio.
El proyecto fue cuestionado por el grupo municipal del BNG, que exigió más transparencia y datos concretos sobre el consumo de agua de la planta y la capacidad de la red del municipio para satisfacer esta demanda sin comprometer el servicio.
