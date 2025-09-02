Abierto el plazo para inscribirse en los clubes de lectura de Vilaboa y de O Burgo hasta el día 15 de este mes
Las bibliotecas municipales Miguel González Garcés (O Burgo) y Xosé Cardeso Liñares (Vilaboa) regresan a la rutina de la vuelta al cole impulsando los clubes de lectura del curso 2025/2026. En la sala de O Burgo, los participantes se reunirán el primer lunes y martes de cada mes a las 17.00 y a las 11.00, respectivamente. En Vilaboa, se citarán el primer jueves de mes a las 17.00. Los interesados pueden inscribirse hasta el 15 de este mes en el 981 66 55 97 o el 981 65 00 77.
