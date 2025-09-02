Nuevo premio para los tomates cherry de Lúa de Dexo
Nuevo premio a los tomates de la huerta de Lúa de Dexo en el V Festival de Tomate de Cantabria. Los productos oleirenses han sido proclamados de nuevo los mejores tomates cherry de España, reconocimiento que ya habían obtenido en dos ocasiones anteriores en el mismo certamen, en 2023 y 2024. En la edición del año pasado, de hecho, se convirtieron en los primeros en ganar tres premios y en conquistar un primer premio en dos ediciones consecutivas.
