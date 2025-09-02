O pobo que custodia «a arte» da empanada
«Eu creo que todo por aquí á volta non hai pan como o de Carral», asevera Mercedes García, de Panadería Mercedes, que ve clave «ter arte» tamén para a empanada, sinala a tres días da 50ª Festa da Empanada de Carral, na que participan tamén Da Cunha, Pedró Fernández e Cañás
«As empanadas de supermercado son miñaxoias», asegura sen titubear Mercedes García, que dá nome á Panadería Mercedes, unha das catro que este xoves, día 4, participarán na Festa da Empanada de Carral, que cumpre 50 anos e que inaugurará as Festas do Socorro. Ao seu carón, o seu neto Miguel Beade Nogueira, que abraza a tradición familiar que lle vén xa da súa tataravoa e participa na dirección da empresa xunto aos seus pais, apunta a dous ingredientes como claves da sona da empanada de Carral: produto e a tradición. E a súa avoa e mestra engade: «ter arte».
«As cousas hai que facelas e hai que ter arte. Ti, se lle dás arte a facer unha paella, vaiche saír mellor que aquela aínda que a lle botes as mesmas cousas. Eu que sei, tes unha cousa, tes un estilo para darlle as voltas e para todo. Todo ten un xeito», senala Mercedes. Nas súas mans está a preparación da masa das empanadas. «Xa pode ir deixando a receita porque non ten nada escrito en ningún sitio, fai por presas, sen pesar nada», comenta divertido o neto. A axuda da avoa, afirma, resulta fundamental para que a panadería poda participar na festa da empanada, á que moitas non asisten por non ter capacidade para producir as cantidades de produtos que se van demandar, ademais dos que despachan no seu traballo diario.
«Aquí, eu acórdome cando era pequeno, que o que non se dedicaba ao pan non se dedicaba a nada», asegura Miguel para ilustrar a enorme tradición panadeira de Carral, na que el ve una das explicacións da fama e calidade da empanada carralesa. Empregar fariñas frouxas, que non absorben tanta auga como as de forza (a diferenza das empanadas típicas de Lugo, con masa de pan); saborizar a masa co aceite co que se fritiu a cebola, e botarlle «un mexunxe ben elaborado, sen cebolas de lata e cousas novas que hai agora», senón, no seu caso, cebola chata de Carballo, son as bases dese savoir faire e esmero do emblemático produto das panaderías carralesas. «A masa facémola practicamente todos os panadeiros de Carral de maneira similar. E o de meter o aceite na masa fíxose sempre, eu recordo a miña avoa e a miña bisavoa facendo o mesmo de sempre. É característico de aquí», asegura Miguel. E, sobre o recheo: «Un atún que desmigue ben, o polbo comprámolo conxelado e cocémolo aquí nunha pota enorme e a carne e o polo con champiñóns metémolos na empanada sen cociñar antes, para que se faga no forno coa masa, porque se non queda seco», precisa Miguel, responsable da liña da panadería que traballa con masa nai e procesos lentos, polo que xa levou varios premios. E nada de «polvitos mágicos», apunta con sorna. «Hai quen utiliza ácido ascórbico, mellorantes panarios... Para que teñan textura. E o que eu consigo cun proceso longo, eles conségueno cun proceso curto», describe Miguel.
Os tempos dunha empanada, estima o panadeiro, son: unha hora de amasado, máis doutra hora para fritir a cebola, despois separar e estirar a base e a tapa, picar a tapa para que non infle no forno e uns corenta minutos de cocción. Máis de tres horas. E canto levará facer as empanadas «miñaxoias» das que fala Mercedes? Miguel estima: «Esas nada. Terán cadeas cunha máquina da que van saíndo os cachos de masa, outra que esmaga a tapa, outra da que vai saíndo o mexunxe. Iso, next level (ri)».
- Luz verde al plan de Amancio Ortega de ampliar Casas Novas tras no presentarse alegaciones
- Cambre llama a crear un frente común ante la crítica situación del servicio de agua
- Las viviendas en bajos se abren paso en Arteixo: de pulpeira a pisos de alquiler
- Betanzos tramita una ordenanza para regular el servicio de taxi que fija multas de hasta 6.000 euros
- Arteixo compra una finca en el polígono de Sabón para instalar un huerto solar
- Gelo VS Santiso: picotazos de urogallos del área metropolitana de A Coruña
- Alternativa en Carral: De la absoluta a la oposición en dos años
- Carral y la moción, ¿el oráculo de Alternativa?