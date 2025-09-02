Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oleiros ofrece una ruta guiada interpretativa gratuita por el paseo fluvial de Iñás y Nós

El Concello de Oleiros ofertará una nueva ruta gratuita guiada interpretativa por el paseo fluvial de Iñás y Nós los sábados 6 y 20 de septiembre y el 4 de octubre. Las visitas serán los sábados a las 17.00 con un recorrido lineal de 2 km (ida y vuelta por el mismo camino) y una duración aproximada de 1 hora y 30 minutos. Se trata de una propuesta accesible para todos los públicos, ya que la dificultad de la ruta es baja. Los interesados pueden apuntarse en el 981 61 81 54.

