Padres del CEIP Ramón María del Valle Inclán, en Perillo, denuncian la eliminación de un aula

Un colectivo de padres del CEIP Ramón María del Valle Inclán en la parroquia de Perillo, en Oleiros, han denunciado la supresión de un aula de tercero de primaria. La medida, alertan, aumentaría la ratio de alumnos por profesor, pasando a tener 27 alumnos por aula, por encima de la ratio máxima de 25.

Estos mismos padres presentaron un escrito ante la Consellería de Educación en el que señalaban que este curso 2025-2026 "en vez de continuar con tres aulas en 3º de primaria, no concedieron una de ellas y habrá 27 alumnos de dos aulas". Para el colectivo de Perillo la situación es todavía más graves porque advierten, podría haber estudiantes con necesidades de apoyo educativo por lo que "la ratio podría ser superior".

El colectivo explica que "debido a que el curso anterior eran 20 o 19 estudiantes por aula, se ofertaron 9 plazas para tercero", y con ello contaban con continuar con tres aulas. Los progenitores señalan que el centro cuenta con espacios suficientes para habilitar un aula más y que la LOMLOE se refiere a la calidad de la educación como uno de sus principios, algo que "en unas aulas masificadas y con diferentes necesidades no es posible", insisten los padres de Perillo. "Este alumnado consiguió los aprendizajes gracias a una enseñanza más personalizada y que, de este modo con todos los cambios que se producen en este ciclo será más difícil, poniendo trabas a su educación", resalta el colectivo.

Ante esta situación, los padres solicitan ante el departamento autonómico que se distribuya a los alumnos en tres aulas y que tengan en cuenta que "la ratio debería tender a bajar de los 20 y no a sobrepasar esta cifra". Como acompañamiento a esta medida también instan a que se aumente el número de profesores en el centro.

Desde la Consellería de Educación señalan que "el centro cuenta con todo el personal que necesita para atender a su alumnado". Desde el departamento autonómico recuerdan que enviaron al centro a finales de mes de julio dos maestros de primaria a mayores, los dos con perfiles de inglés para poder hacer desdobles en los cursos de segundo y tercero de primaria. "En ambos cursos hay 54 alumnos que se pueden distribuir en tres aulas en cada uno de los cursos, quedando muy por debajo de la ratio máxima de 25", explica la Consellería a consultas de este medio, que apunta que la dotación se hace a través del Plan MEGA de mejora educativa en Galicia. "De esta manera todas las aulas cumplirían las ratios establecidas en el acuerdo sindical", dicen.