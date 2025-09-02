El PP cullerdense critica el «caos e improvisación» al fallar la inscripción para las actividades municipales

El PP de Culleredo denuncia el «nuevo fracaso en la organización de las actividades municipales, un servicio básico que debería estar garantizado desde principios de septiembre y que, una vez más, comienza rodeado de caos e improvisación». Afirma que este lunes, cuando debía iniciarse la preinscripción, el enlace en la sede electrónica no existía y en Servizos Múltiples se informó de que las inscripciones están «retiradas hasta nuevo aviso».