Los residuos de los fuegos artificiales de Santa Cruz de Oleiros naufragan en las playas

La diversión de las fiestas de verano se diluye en cuanto llega el principio de curso, dejando atrás mucha música, comidas y tradiciones. La resaca de estas celebraciones se traduce también en el impacto ambiental que dejan una vez acaban. En Santa Cruz de Oleiros, una semana después de sus fiestas por excelencia, todavía se pueden ver los restos de los fuegos artificiales en sus playas.

Residuos encontrados en Santa Cruz. | LOC

Este martes, un grupo de personas encabezadas por Verónica Campos, técnica del Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (Ceida), estuvieron limpiando y haciendo una auditoría de los restos de los fuegos de artificios. «Me sorprendió la cantidad porque ha pasado una semana y ha habido mareas vivas muy fuertes, especialmente con el mar de fondo estos días», afirma Campos, que señala que este fenómeno probablemente haya arrastrado al fondo del mar mucha más cantidad de los cohetes. «En el lateral derecho de la isla, hace una semana, estaba lleno de residuos y hoy ya no había nada», apunta.

La mayoría de estos residuos, que incluyen plásticos, aluminios y cartones plastificados, se encontraron entre las rocas del islote del Castillo de Santa Cruz sobre la hierba de enamorar, haciendo especialmente difícil su limpieza, ya que no pueden pasar los trabajadores con máquinas o escobas y se tienen que recoger a mano.

Este lunes, en un paseo, Campos señala que, en apenas media hora y en tan solo 3 metros cuadrados, consiguió llenar una bolsa entera de mechas y residuos de los cohetes. Esta martes por la mañana en la playa de puerto de Santa Cruz ella y otras compañeras recogieron en media hora un total de 1.284 objetos, que después fueron auditorados.

«La mayor parte fueron mechas, 592, y gomas de plástico, casi 200», explica la técnica del Ceida. De estas últimas, dice, saben de su impacto en el medio marino por su similitud con los anillos de las latas de bebidas, aunque de las mechas todavía desconocen sus efectos. Además de los residuos relacionados con los cohetes, también pudieron encontrar restos de cuerdas y papeles de aluminio.

Con estos objetos, la técnica del instituto pretende continuar con las labores de concienciación sobre la contaminación marina que hacen en el centro. Como esta limpieza llevada a cabo por ella y por sus compañeras, el año pasado el centro trabajó con nueve centros educativos para llevar a cabo actividades de este tipo. Verónica señala que en todo el curso pasado se recogieron 244 kilos en total con 505 participantes. «Estos que recogimos en media hora y sólo de los fuegos artificiales, son el 7,2% de los recogido por 505 jóvenes», dice Campos.

Esta acción también les ha permitido identificar residuos que, previamente no sabían lo que eran, y que ahora «ya identificamos como envases de los fuegos», como por ejemplo las tapas de plásticos que almacenan la pólvora, algo que sirve para las labores de concienciación que realiza el centro.

Para la técnica del Ceida es especialmente importante dar visibilidad a estos residuos, para concienciar a la población sobre el impacto de ciertas actividades. «Casi siempre cuando hablamos de los fuegos hablamos del ruido y del impacto acústico, pero no pensamos en esto», dice Campos que argumenta que: «Creo que tiene que llevar a la reflexión de si en cualquier sitio se pueden lanzar fuegos artificiales, de cuántos residuos cayeron ya inmediatamente al mar en el momento de lanzarlos y cuántos se fueron ya en las siguientes mareas antes de que se recogiese lo más gordo».