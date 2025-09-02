La Xunta declara como «estratégico» el proyecto hidroeléctrico de Meirama

La Xunta acaba de declarar «proyecto industria estratégico» la iniciativa de Coventina Renovables para crear una central hidroeléctrica aprovechando el lago de As Encrobas, en Meirama. La empresa prevé invertir 443,5 millones y conectar la planta, con una línea de alta tensión, con la subestación de Meirama.

La planta hidroeléctrica necesita agua a dos altura: usará el lago de As Encrobas como depósito inferior, y construirá una nueva balsa situada a mayor altura. De acuerdo con los cálculos del proyecto, podrán circular 5,25 hectómetros cúbicos de agua, o sea, 5.250 millones de litros, que se desplazarán por un circuito subterráneo. La empresa promotora, filial de Tragsa, firmó este junio un convenio con el Concello de Cerceda por el que le abonará 50.000 euros y e instalará una red de abastecimiento de agua en el Xalo.

El pacto incluye promover acciones formativas entre la población activa de Cerceda con el objetivo de contratar a al menos un 25% de personal local entre los trabajadores de la fase de ejecución de instalaciones. De acuerdo con la Xunta, el proyecto creará 44 puestos de trabajo directos.

La declaración de proyecto industrial estratégico supone que el proyecto pasa a incluirse en un plan especial de la Xunta para impulsar y acelerar proyectos industriales. También ha recibido la misma consideración otro proyecto de Cerceda, el de hidrógeno renovable de Naturgy, Repsol y Reganosa. El mes pasado, el Ministerio para la Transición Ecológica admitió la solicitud de cinco empresas de optar al concurso del nudo de transición justa de Meirama para optar a proyectos en su entorno. Entre ellas está Coventina Renovables, que presentó tres proyectos al concurso.