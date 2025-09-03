Bergondo abre las actividades para mayores

El Ayuntamiento de Bergondo abre este lunes 8 de septiembre la inscripción para las actividades dentro de su programa de envejecimiento activo. Dirigido a mayores de 55 años, las actividades incluyen la participación en el pódcast +55FM, talleres de memoria, inglés o técnicas de reducción del estrés. Para las clases de idiomas se ofrecerá una clase de nivel de iniciación y otra para alumnos con un nivel más avanzado. Los talleres de memoria activa y de Saudablemente se trasladarán a las parroquias con clases en Vixoi, Cortiñán, Guísmo, Lubre, Ouces y Bergondo.