Bergondo abre las actividades para mayores
El Ayuntamiento de Bergondo abre este lunes 8 de septiembre la inscripción para las actividades dentro de su programa de envejecimiento activo. Dirigido a mayores de 55 años, las actividades incluyen la participación en el pódcast +55FM, talleres de memoria, inglés o técnicas de reducción del estrés. Para las clases de idiomas se ofrecerá una clase de nivel de iniciación y otra para alumnos con un nivel más avanzado. Los talleres de memoria activa y de Saudablemente se trasladarán a las parroquias con clases en Vixoi, Cortiñán, Guísmo, Lubre, Ouces y Bergondo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Las viviendas en bajos se abren paso en Arteixo: de pulpeira a pisos de alquiler
- Arteixo compra una finca en el polígono de Sabón para instalar un huerto solar
- Betanzos tramita una ordenanza para regular el servicio de taxi que fija multas de hasta 6.000 euros
- Alternativa en Carral: De la absoluta a la oposición en dos años
- O pobo que custodia «a arte» da empanada
- La toniña, la «discreta» especie del año
- Betanzos contrata por 730.000 euros la obra de reforma de la antigua cárcel
- Carral y la moción, ¿el oráculo de Alternativa?