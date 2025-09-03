Caminata solidaria contra el cáncer en Cambre
La Asociación Española Contra el Cáncer organiza este domingo, 7 de septiembre, una caminata contra la enfermedad dirigida a todos los públicos. El evento comenzará a las 11.00 horas en la Casa das Palmeiras para hacer un recorrido de cinco kilómetros por el entorno de la ría de O Burgo. Para inscribirse los interesados podrán hacerlo a través de la web de la asociación o en los puntos físicos del Eroski de A Barcala el 5 de septiembre o en la propia Casa das Palmeiras el día 6. El precio para participar será de cinco euros para adultos y de tres euros para niños. También se puede contribuir con el dorsal solidario.
