Carral prevé despachar 12.000 raciones en la 50 edición de la Festa da Empanada

«Con mucha ilusión porque ya venían nuestros abuelos. Ayer encontramos en casa un trofeo del año 75, de la segunda edición, comentaba Rita Ínsua, de Panadería Pedro Fernández, en la presentación de la 50 edición de la Festa da Empanada de Carral, en la que la panadería de su familia participa junto a Panadería Mercedes, Panadería Cañás y Da Cunha. El Concello apunta que se prevé llegar a las 12.000 raciones despachadas, cifra que ya se alcanzó el año pasado.

En esta edición, las raciones de empanada de bonito, bacalao y pollo costarán 5 euros y las de zamburiñas, pulpo y bacalao con pasas, 7 euros. Habrá música con Faíscas da Pontagra (18.30), Arnela (19.30) y Xacarandaina (20.30) y a la noche tocarán Los Satélites y Cinema.