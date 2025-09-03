Carral prevé despachar 12.000 raciones en la 50 edición de la Festa da Empanada
Carral
«Con mucha ilusión porque ya venían nuestros abuelos. Ayer encontramos en casa un trofeo del año 75, de la segunda edición, comentaba Rita Ínsua, de Panadería Pedro Fernández, en la presentación de la 50 edición de la Festa da Empanada de Carral, en la que la panadería de su familia participa junto a Panadería Mercedes, Panadería Cañás y Da Cunha. El Concello apunta que se prevé llegar a las 12.000 raciones despachadas, cifra que ya se alcanzó el año pasado.
En esta edición, las raciones de empanada de bonito, bacalao y pollo costarán 5 euros y las de zamburiñas, pulpo y bacalao con pasas, 7 euros. Habrá música con Faíscas da Pontagra (18.30), Arnela (19.30) y Xacarandaina (20.30) y a la noche tocarán Los Satélites y Cinema.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Las viviendas en bajos se abren paso en Arteixo: de pulpeira a pisos de alquiler
- Arteixo compra una finca en el polígono de Sabón para instalar un huerto solar
- Betanzos tramita una ordenanza para regular el servicio de taxi que fija multas de hasta 6.000 euros
- Alternativa en Carral: De la absoluta a la oposición en dos años
- O pobo que custodia «a arte» da empanada
- La toniña, la «discreta» especie del año
- Betanzos contrata por 730.000 euros la obra de reforma de la antigua cárcel
- Carral y la moción, ¿el oráculo de Alternativa?