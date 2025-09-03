Crece la tensión en Carral: la exconcejala Susana Guimarey se querella contra Alternativa

Crece la tensión por la moción de censura que, salvo sorpresa, desbancará el 1o de septiembre a Javier Gestal de la Alcaldía tras el pacto del PP con dos exconcejales de Alternativa dos Veciños. A menos de una semana del pleno que dará previsiblemente la Alcaldía a José Luis Mouriño, el enfrentamiento entre los antiguos compañeros del Ejecutivo sube de tono y da el salto de las bancadas al juzgado.

La exconcejala Susana Guimarey, mano derecha en el pasado de Javier Gestal y que renunció a su acta el pasado mes de marzo tras serias desavenencias entre ambos, anunció este miércoles la interposición de una querella contra Alternativa dos Veciños. Lo hace después de las acusaciones vertidas por la formación, especialmente por su líder, Ángel García Seoane, que se refirió a ella como la «instigadora» de la moción de censura.

La exconcejala anuncia la querella un día después de una concentración contra la moción secundada por cerca de 400 personas en la que Alternativa desplegó una pancarta que incluía su fotografía y la de los dos ediles díscolos Francisco Bello y Mercedes Caridad sobre las palabras «golpistas traidores».

Los dos exconcejales de Alternativa, ahora no adscritos, guardan silencio y evitan aclarar si se sumarán a esta querella tras ser calificados de «gorrinos de cochiquera» por el partido por el que concurrieron a las elecciones. A consulta de este diario, explican que no van a decir nada de momento por expresa recomendación de sus abogados.

En un comunicado, Susana Guimarey recuerda que hace seis meses que comunicó su baja de Alternativa, entregó su acta y retomó su profesión. «Dejé, por tanto, de ser un personaje público. A pesar de ello, desde Alternativa continúan obsesionados conmigo, utilizando mi nombre e imagen únicamente con el propósito de desprestigiarme», denuncia la exoncejala.

«No toleraré que se me siga difamando, ni que se me trate de esa manera, inventando historias irreales propias de una ficción y utilizando como única prueba insultos, coacciones y malas formas tanto contra mí, como mi círculo familiar y personal», advierte Guimarey, que extenderá la querella a «cualquier otra persona, con o sin cargo público» que incurra en ofensas contra su persona. «Quiero dejar claro que no estoy en venta, ni nunca lo he estado, que no miento y que, afortunadamente, no necesito que ni el PP ni ningún partido me busque trabajo o me bonifique de alguna manera», concluye.