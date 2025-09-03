Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Laracha adjudica nuevas obras en calles de Paiosaco

RAC

A Laracha

El Ayuntamiento de A Laracha ha adjudicado las obras para la calle de Os Oleiros y un tramo de la calle Campo da Feira, en la parroquia de Paiosaco, por 42.000 euros.

Los trabajos se centrarán en la renovación completa del pavimento, así como una nueva señalización horizontal y un nuevo marcado de las plazas de aparcamiento para vehículos en la zona residencial.

