El pazo de Meirás: un lugar para recordar la «rapiña» y el «expolio» de la dictadura

El pazo de Meirás forma ya parte provisionalmente del inventario de lugares de memoria democrática. Así lo dispone el Boletín Oficial del Estado, que dio cuenta este martes del inicio de los trámites para otorgar esta distinción a la antigua residencia estival del dictador Francisco Franco por «su significación histórica, simbólica y por su repercusión en la memoria colectiva».

El secretario de Estado, increpado por los memorialistas a su llegada a Meirás. | Carlos Pardellas

El Estado escenificó ayer la apertura del expediente con un acto en As Torres presidido por el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, que estuvo acompañado por la subdelegada de Gobierno en A Coruña, María Rivas, y la comisionada del programa España 50 años de libertad, Carmina Gustrán

Entre los asistentes, diputados, concejales y senadores del PSOE, con José Ramón Besteiro a la cabeza; representantes del Concello de Sada, de la Real Academia Galega e historiadores del comité de expertos. El acto no contó con la presencia del Gobierno gallego, el BNG o del movimiento memorialista , que se concentró a las puertas del pazo en protesta por su «exclusión» del proceso y lo que consideran una «teatralización carente de compromiso real». «Menos fotos y más memoria», afearon a la comitiva estatal a la entrada de As Torres.

«Símbolo de la victoria»

«Meirás será uno de los grandes lugares simbólicos de memoria que tendrá el Estado español», destacó Martínez, que expresó su deseo de convertir el pazo en enseña de la «victoria de la justicia, la legalidad y los valores democráticos frente a la impunidad del franquismo».

Fernando Pérez, María Rivas y Carmina Gustrán aprovecharon sus intervenciones para destacar la importancia que tuvo el consenso político y el movimiento civil y memorialista en la recuperación de As Torres para el patrimonio público. Fue, insistieron, una «conquista de todos» en la que resultó fundamental «el empuje constante y la gran movilización del movimiento memorialista gallego».

El acto se celebra en un «impasse judicial», en palabras de Martínez, que recordó que la titularidad del pazo, reconocida por sendas sentencias al Estado, está pendiente aún de un recurso en el Supremo. El responsable estatal atribuyó a esta situación de provisionalidad el carácter tan anormalmente reducido de los itinerarios por este Bien de Interés Cultural, que ha propiciado reiteradas protestas de los memorialistas, que acusan al Estado de ser más restrictivo que los Franco. Fernando Martínez afirmó que actualmente varias dependencias del pazo presentan desperfectos que desaconsejan la entrada de visitas por seguridad. «Una vez haya una sentencia definitiva entraremos a saco para arreglar todo lo que haya que arreglar», afirmó a consulta de los periodistas.

El Estado evitó avanzar también los futuros usos del pazo de Meirás y atribuyó la falta de avances en ese sentido a esta situación de compás de espera por la ausencia de un fallo judicial firme. Sobre el relato que ofrecerá As Torres como lugar de memoria, Fernando Martínez destacó la importancia de que los itinerarios muestren su importancia como «símbolo referencial de la dictadura, centro de poder y al mismo tiempo expresión de la rapiña», el «expolio» y del «poder caciquil».

Aunque sin olvidar a su creadora, Emilia Pardo Bazán, el Estado apeló a la necesidad de convertir As Torres en un «lugar de pedagogía social, donde la memoria se convierta en un derecho de la ciudadanía y en garantía de futuro», el palabras de María Rivas.

Relato y recorridos

El BOE traza unas líneas del relato que ofrecerá As Torres, desde su construcción por Emilia Pardo Bazán, que lo concibió como un «espacio de creación y encuentro cultural» a su recuperación en 2020 para el patrimonio público. El recorrido permitirá conocer los pormenores de su compra en 1938 por la Junta Pro Pazo para su entrega al dictador «mediante técnicas coactivas y represivas» y su uso como sede oficial de la dictadura, sin soslayar su importancia como símbolo de la «impunidad» del franquismo ya en democracia, detalló Fernando Martínez.

Los recorridos transitarán también por etapas menos conocidas, como la que media entre la muerte de Pardo Bazán y su compra para agasajar a Franco, en la que As Torres se convirtió en un «centro de visitas reales y de conspiraciones contra la República» en las que jugó un papel fundamental el yerno de la escritora, José Cavalcanti.

Tras la apertura del expediente, el Ministerio de Memoria Democrática requerirá informes al Departamento de Historia Contemporánea de las universidades de A Coruña y Santiago y al Consello da Cultura Galega y abrirá un período de información pública para la presentación de alegaciones.

Protestas de los memorialistas

La apertura del expediente para declarar lugar de memoria democrática el pazo de Meirás «llenó de orgullo» al líder de los socialistas, José Ramón Besteiro, convencido de que «con otro gobierno no se hubiese producido». También fue «día feliz» para el Gobierno central y de alegría, aunque más contenida, para el Concello de Sada, que celebró este paso pero que aprovechó el acto para pedir más avances en el plan de usos y en la apertura completa de Meirás al público.

Para el memorialismo gallego fue, en cambio, una jornada de proclamas y pancartas. Representantes de entidades memorialistas de Galicia, se concentraron a la entrada del pazo para expresar su rechazo a un procedimiento que consideran «falto de garantías» y realizado «a espaldas» del memorialismo y sin responder a sus escritos ni peticiones de información.

«El pazo é do pobo galego», «Franquismo nunca máis» o «menos fotos e máis memoria» fueron algunas de las consignas que corearon extramuros alrededor de 150 personas. El presidente de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña, Carlos Babío, se encaró con el secretario de Estado, Fernando Martínez, para echarle en cara el ninguneo al asociacionismo por la apertura de oficio del proceso «sin comunicar nada» a los colectivos que propusieron la declaración. «No son cincuenta años de libertad, son cincuenta años de impunidad», criticó Babío, que afeó también al Gobierno la falta de avances en la gestión de los usos y en la apertura de Meirás al público. Martínez atribuyó las críticas a un «malentendido» y replicó que el documento definitivo recogerá las aportaciones del memorialismo.