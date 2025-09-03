Prueba piloto en el embalse de Cecebre para mejorar el agua con ayuda de una planta acuática

La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas llevará a cabo el próximo mes una prueba piloto en el embalse de Cecebre con la que pretende contribuir a mejorar la calidad del agua y crear un hábitat idóneo para un ave vulnerable: el escribano palustre. El proyecto consiste en la reintroducción de una planta acuática, la Typha latifolia, comúnmente conocida como espadaña o cola de gato, una especie que hace años proliferaba en la presa y que sufrió un lento declive en las últimas décadas. Actualmente, su presencia es residual.

Este proyecto piloto cuenta con la colaboración de la Cátedra Emalcsa de la Universidad de A Coruña y del área de Medio Ambiente de la Diputación provincial, que participan también en otras iniciativas para conocer el impacto de diversas especies en la calidad del agua del pantano.

La reintroducción de esta planta acuática se realizará en dos puntos de este embalse, una presa que además de suministrar agua a gran parte de la comarca coruñesa forma parte de la Red Natura. Los técnicos traslocarán la Typha latifolia en una zona de Orto que cuenta con un flujo continúo de agua y en Crendes, en un punto que registra oscilaciones por la regulación del caudal.

El objetivo, explica el gerente de la Reserva, Diego López, es descubrir cuáles son las condiciones más propicias para que arraigue la planta. Este biólogo explica que ya se llevaron a cabo pruebas similares en otros humedales, como en los de Miodelo, recuperados a través del proyecto Life Fluvial, con muy buenos resultados.

Diego López: "La calidad del agua de Cecebre ya es muy alta, pero la queremos mejorar"

El proyecto piloto que llevará a cabo la Reserva de Biosfera en el embalse de Cecebre tiene dos objetivos: «Mejorar la calidad del agua y crear un hábitat propicio para el escribano palustre»,, una especie «emblemática» en grave retroceso, explica Diego López, biólogo y gerente de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas.

No es la primera vez que llevan a cabo un proyecto de este tipo, explica este técnico: «A través del Life Fluvial se crearon diferentes humedales en Miodelo y vimos un nivel de supervivencia muy alta», relata López, que apela a la importancia de favorecer la biodiversidad para garantizar unos ecosistemas sanos que proporcionen hábitats de refugio y anidamiento para aves acuáticas, anfibios e insectos.

La reintroducción de la macrófita acuática Thypa latifolia contribuirá «a fijar nitrógeno y mejorar la calidad del agua» de Cecebre. «La calidad del agua del embalse ya es muy alta, pero la queremos mejorar», apunta el gerente de la Reseva, que espera que esta acción sirva también para evaluar los efectos que tuvo sobre esta planta la entrada del cangrejo americano.

La entidad colabora además con la UDC a en estudios para controlar otra especie invasora detectada en el embalse, Crassula helmsii, una planta acuática originaria de Nueva Zelanda, especialmente dañina por sus efectos negativos sobre los ecosistemas y la calidad del agua. «Hay que ser cuidadosos, porque cualquier cambio en una especie afecta a todo el ecosistema», apunta.