Vecinos organizan una andaina para urgir las aceras en la AC-400 en Celas

Vecinos de Celas organizan una caminata de protesta para este sábado, con la que urgirán la construcción de aceras en la carretera AC-400. La andaina arrancará a las 11.00 de A Pedra da Vella, en Vinseira Pequena, y realizará un recorrido de un kilómetro hasta la Torre de Celas, informan los organizadores.

Residentes en la zona ya habían recogido unas 400 firmas para reclamar la construcción de sendas peatonales. El pasado mes de julio, demandaron que las aceras se ejecuten con «urgencia», después de que la Xunta se comprometiese a ejecutar la actuación para 2026. Criticaron que el Gobierno autonómico no contestara directamente a sus peticiones ni concretara los tramos de obra.