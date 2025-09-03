Xunta y Culleredo acercan posturas sobre la obra de mejora viaria en Ledoño

La Consellería de Infraestruturas y el Concello de Cullleredo mantuvieron este martes una reunión para abordar cambios en el proyecto de mejora de la seguridad vial en la AC-523 a su paso por Ledoño tras el malestar generado por la supresión de la rotonda en el cruce de esta vía autonómica con la carretera de Rumbo.

El departamento autonómico se compromete a mantener esta glorieta hasta ejecutar un paso subterráneo que permita cruzar de forma segura la AC-523. Infraestruturas se comprometió además a diseñar un proyecto con medidas adicionales. El alcalde, José Ramón Rioboo, mostró su satisfacción con la propuesta y expresó su confianza en que la Xunta incluya finalmente la continuidad de la rotonda entre las medidas adicionales.