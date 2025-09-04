Más de 136.000 personas pasaron por el Aquapark este verano
Cerceda
El Aquapark de Cerceda registró 136.500 visitantes entre los meses de junio y agosto frente a los 120.000 del pasado año. El Ayuntamiento detalla que en agosto se vendieron 71.200 entradas y que el parque acuático vivió «su segundo mejor junio de su historia» con más de 22.000 entradas despachadas.
«Estas cifras confirman que el Aquapark sigue siendo un motor de atracción turística fundamental para Cerceda y toda la comarca», celebra el alcalde.
