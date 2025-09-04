Carral compra suelo para ampliar el área recreativa de A Brexa
El alcalde de Carral, Javier Gestal, formalizó esta semana la compra de una nueva parcela de 4.304 metros cuadrados de A Brexa, situada en Polígono número 15, según detalla el Concello en un comunicado remitido a los medios.
El Ejecutivo municipal afirma que la compra de este terreno, correspondiente con la parcela 85 de Ponte da Brexa, «despejará el camino para hacer realidad uno de los compromisos del regidor al inicio del mandato: la ampliación del área recreativa de A Brexa».
El regidor municipal, que salvo sorpresa será desbancado el 10 de septiembre por medio de una moción de censura, afirma que se trata de un paso «fundamental para seguir incrementando el uso y los servicios de esta zona», un espacio cuenta en la actualidad con un skatepark, merendero y áreas verdes.
«La adquisición posibilitará la conexión con el aparcamiento y, además, la recuperación de los elementos etnográficos asociados con el agua, como el río de San Amaro y un antiguo molino localizado en este entorno», apunta el Concello.
