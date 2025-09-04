Carrera solidaria en Betanzos por la esclerosis múltiple
ACEM y el Concello se unen para celebrar otra edición el próximo día 14
Betanzos
La Asociación Coruñesa de Esclerosis Múltiple (ACEM), en colaboración con el Concello de Betanzos, organiza la cuarta carrera solidaria para recaudar fondos para apoyar los servicios sanitarios de la entidad y dar visibilidad a la enfermedad.
La carrera se celebrará el próximo domingo 14 de septiembre. El recorrido se iniciará en el Cantón Claudino Pita a las 11.00 horas. Las personas interesadas en participar pueden realizar su inscripción a través de la web CCNorte o de manera presencial hasta las 10.00 horas del día 14. Los participantes optarán a seis premios a los mejores disfraces.
