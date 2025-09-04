Herida en Bergondo al chocar su coche contra un poste y el cierre de una finca en Lubre
El vehículo sufrió una salida de vía esta mañana y acabó empotrado contra un terraplén delante de una vivienda
Una mujer ha resultado herida este jueves en un accidente de tráfico ocurrido en la parroquia de Lubre, en Bergondo, al salirse de la calzada el vehículo que conducía. El coche se salió de la carretera y colisionó contra un poste de hormigón y contra el terraplén del frontal de una vivienda.
Según informa el Ayuntamiento, el accidente ocurrió alrededor de las 08.00 horas en la carretera provincial 0812 a la altura de la nave de Intega. La conductora resultó herida y fue trasladada al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac).
El dispositivo desplegado para atender esta emergencia contó con la participación de efectivos de Protección Civil de Bergondo, Policía Local de este municipio, Policía Local de Sada, 061, Guardia Civil y bomberos del Consorcio Provincial del parque de Betanzos.
