‘Mulleres en Rede’ en Vilaño, un homenaje al papel de las mujeres

La Asociación Cultural Adro de Vilaño presentó ayer el proyecto Mulleres en Rede, una iniciativa que busca reconocer, conectar y poner en valor el papel esencial de las mujeres en el rural y en la sociedad en general. En la presentación participó el actor y humorista Xosé A. Touriñán, uno de los impulsores del proyecto, en el que participaron unas 20 mujeres de Vilaño, la mayor parte de ellas mayores de 65 años. Aportaron su experiencia y memoria viva.

