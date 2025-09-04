Música y artesanía toman este sábado Sisalde

El Concello de Arteixo presentó este miércoles el programa del festival de Sisalde, que se celebrará este sábado y que incluye música, artesanía y actividades para los más pequeños. La romería comenzará a las 12.00 horas e incluye las actuaciones de los escoceses Tanahill Weavers, la orquesta gallega Sondeseu y la banda emergente Alana. El alcalde, Carlos Calvelo, y la concejala de Turismo, Patricia Amado, animan a asistir a este certamen, que contará este año con 18 puestos de artesanía.