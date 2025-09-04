Música y artesanía toman este sábado Sisalde

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Concello de Arteixo presentó este miércoles el programa del festival de Sisalde, que se celebrará este sábado y que incluye música, artesanía y actividades para los más pequeños. La romería comenzará a las 12.00 horas e incluye las actuaciones de los escoceses Tanahill Weavers, la orquesta gallega Sondeseu y la banda emergente Alana. El alcalde, Carlos Calvelo, y la concejala de Turismo, Patricia Amado, animan a asistir a este certamen, que contará este año con 18 puestos de artesanía.

