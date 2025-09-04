Pleno en Carral en plena crisis por la moción de censura: todo aprobado por unanimidad

El último pleno antes de la moción de censura en Carral ha resuelto de forma unánime los asuntos pendientes. La Corporación aprobó por unanimidad, en la sesión extraordinaria de este jueves, los festivos locales para 2026, además de la segunda fase para las inversiones del Plan de Obras y Servicios (POS+ 2025), por 305.000 euros.

En apenas quince minutos la Corporación municipal despachó lo que quedaba pendiente de resolver antes del previsible cambio de alcaldía, que pasará de estar en manos de Javier Gestal, de Alternativa dos Veciños, a José Luis Fernández Mouriño, del PP. Durante la sesión plenaria apenas se notó tensión política en Carral, aunque uno de los ex ediles, Francisco Bello, criticó la convocatoria del pleno extraordinario, argumentando que ambos asuntos se podían haber solucionado en sesiones anteriores.

A pesar de esta protesta, ambos puntos salieron adelante por unanimidad. De esta forma, el Concello ha aprobado la segunda fase de inversiones para la ampliación de tres gradas en el pabellón de O Espiño por 305.000 euros. De esta inversión, 206.000 euros provienen de la Diputación de A Coruña y 99.000 del consistorio carralés.

El pleno también aprobó los festivos locales para el año 2026. Serán el 17 de febrero, Martes de Carnaval, y el 8 de septiembre, día grande de las fiestas por la Virgen del Socorro.