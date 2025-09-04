Estos son los apellidos más comunes de A Coruña: el más utilizado habla de la mentalidad guerrera de la ciudad

A Coruña es una ciudad que se caracteriza por mezclar historia y modernidad en cada esquina. Además, más allá de la emblemática Torre de Hércules y sus preciosas vistas al Atlántico, cuenta con un sinfín de atractivos que reflejan la diversidad cultural de Galicia. Esta, como no podía ser de otra manera, se recoge también en los apellidos de sus habitantes, los cuales reflejan la rica historia migratoria que ha conformado su identidad.

Con raíces que profundizan en la historia de antiguas familias gallegas, combinadas con la influencia de otras regiones de España y migraciones internacionales, los apellidos son un espejo del enrevesado entrelazado cultural.

En A Coruña, los apellidos más comunes son los que terminan en '-ez', que significa "hijo de" y cuyo formato se originó en la Edad Media y se popularizó masivamente por toda España. A día de hoy, siguen siendo tremendamente recurrentes en la ciudad y uno de ellos, precisamente el más afín al espíritu de la ciudad, es el apellido más común de A Coruña: Rodríguez.

Rodríguez, un apellido que hace honor al espíritu guerrero de la ciudad

Torre de Hércules. / Víctor Echave

El apellido que predomina en A Coruña según el INE es Rodríguez. Se trata de un apellido cuya popularidad en toda España se atribuye a su significado, "hijo de Rodrigo", derivando del nombre propio Rodrigo, que era muy común en las épocas de la Reconquista.

Rodrigo es un nombre de origen germánico y fue popularizado en la península ibérica durante la Edad Media, cuando la figura del guerrero Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como 'El Cid Campeador', era una figura que escenificaba a la perfección el carácter luchador de la ciudad de A Coruña.

Aquí te dejamos una lista de los 25 apellidos más comunes en A Coruña, reflejando la diversidad y rica historia de la ciudad: