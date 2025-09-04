La Xunta hará un estudio en la ría de O Burgo sobre los errores del dragado

La Xunta y la Cofradía de A Coruña han acordado elaborar un nuevo estudio de batimetría por parte de la Consellería do Mar que permita evidenciar los errores del dragado de la ría de O Burgo realizado por el Estado.

La directora general de Desarrollo Pesquero, Ángeles V. Suárez, participó ayer en un nuevo encuentro a tres bandas —aunque no acudió ningún representante del Gobierno central— convocado por la Cofradía de A Coruña para abordar la situación de la ría de O Burgo. Los mariscadores, que siguen reclamando compensaciones económicas, denuncian deficiencias en la obra. Suárez recordó que en octubre de 2024 la cofradía remitió a Costas del Estado una propuesta de trabajos para corregir los efectos negativos sobre el sustrato de los bancos marisqueros debidos al dragado. El documento también recogía actuaciones a realizar por la propia cofradía para la recuperación de la producción. La propuesta, que cuenta con el aval de los servicios técnicos de la Consellería, no obtuvo ninguna respuesta por parte del Ministerio.

La directora general manifestó el apoyo del Gobierno gallego a las demandas de la cofradía frente a la negativa del Estado a abonar las compensaciones económicas a las personas mariscadoras afectadas por las obras de dragado. Una postura que, asegura, «contradice lo establecido en la declaración de impacto ambiental de esta actuación, publicada en el BOE el 27 de septiembre de 2017, que señala que el cese de la actividad marisquera incluye el período que transcurre desde que finalizan las obras hasta que los bivalvos sembrados alcancen tamaño comercial». El Gobierno ha explicado en varias ocasiones que ahora la responsabilidad de la Xunta, pero se ha mostrado dispuesto a colaborar para pagar esas subvenciones.