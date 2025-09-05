Comedores ecológicos en la comarca de A Coruña: «El menú de proximidad en los colegios es viable, pero nos faltan herramientas»

Sandra Varela lleva veinte años al frente de los fogones de un colegio de Muxía y tiene clara la receta para implantar con éxito el menú ecológico y de proximidad en los centros escolares: un toque de planificación a nivel autonómico. «No es que no sean viables, es que no estamos haciendo las cosas bien; el menú de proximidad en los colegios es viable, pero nos faltan herramientas», sostiene esta avezada cocinera, que participó este jueves en una jornada organizada por la Reserva de Biosfera para formar al personal de cocina en la elaboración de platos con productos ecológicos o de proximidad.

La etiqueta de ecológico se asocia en muchas ocasiones con un precio elevado, pero no tiene por qué ser así, defiende esta cocinera que forma parte de la Red Chef 20230: «A mí una lechuga ecológica me cunde cuatro veces más que una convencional», apunta. Aprovechar todo el producto permite además avanzar cara al desperdicio cero, defiende. «Ahora mismo no hay un control del desperdicio, falta planificación, un control del consumo, del gasto», sostiene Varela, que echa en falta más implicación por parte de la Xunta. «Debería estar todo unificado en la Consellería de Educación: pedidos comunes, menús comunes», defiende: «Nos faltan herramientas, un simple Excel con menús, pedidos, fichas técnicas por cada plato... Algo básico que se haría en cualquier empresa privada y en lo público no se hace», apunta esta trabajadora, que tuvo la oportunidad de trabajar el año pasado con un software de cocina que intentó, sin éxito, presentar a la Xunta para que probase a implantar una herramienta similar en los centros. «Fue una pasada, facilita una barbaridad las cosas. Se lo quise presentar a la Xunta, pero nos anularon la reunión unas horas antes», lamenta.

La jornada de formación que se celebró este jueves en el colegio Andaina de Culleredo permitió visibilizar también las ventajas de disponer de una cocina en los centros. Una instalación que tiende a desaparecer y que, en opinión de profesionales como Sandra Varela, es fundamental «generar en los niños hábitos saludables». «En nuestro colegio forma parte del proyecto educativo, trabajamos la motricidad abriendo guisantes», ilustra Varela.

El menú de ayer, con presencia de proteína íntegramente de origen vegetal, estuvo compuesto por sopa de verdura de temporada, arroz integral con legumbres y verduras y ensalada de repollo y zanahoria. El coste, 1,12 euros por comensal, detalla la Reserva, que aspira a extender su red de ecocomedores con estas acciones formativas.

