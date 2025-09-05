Concierto de Youth Yard, hoy en el Lanzós
La banda portuguesa Youth Yard ofrecerá hoy, viernes 5 de septiembre, un concierto en el café Lanzós, en el casco histórico de Betanzos. El concierto comenzará a las 22.30 horas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Cerca de 400 personas se movilizan contra la moción de censura en Carral
- Los residuos de los fuegos artificiales de Santa Cruz de Oleiros naufragan en las playas
- Arteixo compra una finca en el polígono de Sabón para instalar un huerto solar
- Crece la tensión en Carral: la exconcejala Susana Guimarey se querella contra Alternativa
- Científicos de la UDC usan IA para prever inundaciones con Sada como ejemplo
- O pobo que custodia «a arte» da empanada
- La toniña, la «discreta» especie del año
- Carral prevé despachar 12.000 raciones en la 50 edición de la Festa da Empanada