Concierto de Youth Yard, hoy en el Lanzós

La banda portuguesa Youth Yard ofrecerá hoy, viernes 5 de septiembre, un concierto en el café Lanzós, en el casco histórico de Betanzos. El concierto comenzará a las 22.30 horas.

