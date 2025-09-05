Detenido en A Laracha por tres robos denunciados en Arteixo

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de A Laracha como supuesto autor de tres robos con fuerza e investiga a otro como supuesto autor de un delito de encubrimiento. Según ha informado este viernes la Guardia Civil, la investigación se inició a raíz de las denuncias interpuestas por los perjudicados en las dependencias del Instituto Armado en Arteixo.

Todas las víctimas de los robos explicaron que una o varias personas desconocidas habían accedido con fuerza a alpendres próximos a sus viviendas, sustrayendo de su interior diferentes herramientas. Tras el análisis exhaustivo de la información recabada, los guardias civiles lograron identificar al supuesto autor y localizar los objetos sustraídos.

El hombre fue detenido como supuesto autor de tres delitos de robo con fuerza y, además, un familiar fue sorprendido tratando de deshacerse de las herramientas sustraídas arrojándolas a un monte próximo, por lo que se procedió a su investigación como supuesto autor de un delito de encubrimiento.