Dispositivo especial a partir del domingo en A Ribeira de Betanzos por mareas vivas

El Concello de Betanzos pondrá en marcha a partir de este domingo un dispositivo especial en la zona de A Ribeira ante la previsión de mareas vivas y la posible apertura de las compuertas de las minicentrales del río Mandeo por aumento del caudal.

El Ejecutivo municipal anunció este miércoles el operativo después de que el PP reclamase públicamente medidas para minimizar los efectos y daños provocados por una crecida del Mandeo como consecuencia de las lagarteiras. Su portavoz, Cecilia Vázquez, apeló a la importancia de tomar medidas ante la previsión de tomar medidas por la previsión de mareas vivas a partir del domingo. «Se trata de un problema recurrente y no es admisible que la única salida que deje el Gobierno socialista a los vecinos sea la resignación una vez tras otra. El Concello debería ofrecerles soporte y ayuda logística para tratar de minimizar los daños», instó.

En respuesta, el Ejecutivo municipal emitió un comunicado para informar del despliegue de este operativo especial. «No se trata de un dispositivo que se pone en marcha a raíz de la petición de algún grupo político que, hasta lo de ahora no se preocupó lo más mínimo por esta cuestión, sino de un protocolo establecido por el Concello con los servicios de Protección Civil y Policía Local», recalcó la alcaldesa, María Barral.

Entre otras medidas, el Concello explicó que se señalizará la zona para delimitar el aparcamiento a lo largo del Malecón y se colocarán sacos de arena en los huecos donde se sitúan las escaleras de bajada al río para evitar en la medida de lo posible la llegada de agua a la vía.