Herida al colisionar su coche contra un poste en Lubre

Una mujer resultó herida este jueves en un accidente de tráfico ocurrido en Lubre, Bergondo, al salirse de la calzada su vehículo y colisionar contra un poste de hormigón y el terraplén del frontal de una vivienda. El accidente ocurrió alrededor de las 08.00 horas, a la altura de la nave de Intega. La conductora resultó herida y fue trasladada al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña.