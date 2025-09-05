La infancia mueve ficha por el patrimonio de Sada

Los niños de Sada lanzaron este viernes los dados para avanzar en la protección de su patrimonio. No se cuida lo que no se conoce y para promover este conocimiento de una forma lúdica, el proyecto A Vila de Mañá desplegó en la placita de Correos un divertimento inédito, un enorme tablero que emula el clásico juego de la oca, pero para saltar de monumento en monumento.

La Terraza, el pazo de Meirás, Cerámicas do Castro, el barrio marinero de Fontán, las casas de Fernández-Albalat, el edificio modernista que albergó la discoteca Baroke o la iglesia de Mondego se convirtieron en parada de un singular juego que los escolares plasmaron en el pavimento con la ayuda de espray y una plantilla.

juego de la oca con el patrimonio de Sada. / Sandra González

La impulsora de esta actividad, la arquitecta Sandra González, ha puesto en marcha acciones similares en distintos concellos de Galicia. Su proyecto, A Vila de Mañá, obtuvo en 2024 el premio de la XIII edición de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo en la categoría Pedagogías por un trabajo con el instituto Alexandre Bóveda de Vigo y la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña. Se trata de una iniciativa que bebe de filosofía de Francesco Tonucci, autor de La ciudad de los niños, y que tiene por objetivo que los pequeños tomen conciencia de todas las escalas de lo común —la arquitectura, el patrimonio, el urbanismo y el paisaje— a través del juego: «Entendemos la ciudad como tablero de juego, como lugar de encuentro y como laboratorio de aprendizaje», apunta la impulsora de esta actividad, que contó con la colaboración del Concello de Sada.

Los niños fijan con esprays el juego en la placita de Correos. | LOC

La previsión meteorológica obligó a cambiar sobre la marcha la programación y «empezar la casa por el tejado», lamenta Sandra González. Y es que los vaticinios de mal tiempo, que no se cumplieron, obligaron a posponer los recorridos para que los niños conocieran in situ el patrimonio plasmado en el tablero.

La actividad para fijar sobre el pavimento ese entretenimiento colectivo fue seguida con curiosidad por numerosos vecinos que jugaron también a identificar los elementos patrimoniales del tablero. Contó también con la presencia de la alcaldesa en funciones, Rebeca Mouriño, que celebró una propuesta que «convierte a los niños en protagonistas» y les invita a «imaginar el futuro» de Sada «a partir del conocimiento de su pasado y de su presente». El Concello aprovechó para expresar su compromiso con este tipo de actividades que promueven la «educación, cultura y participación ciudadana, poniendo en el centro a las nuevas generaciones y su vínculo con Sada».