El juzgado confirma las deficiencias en la obra de la avenida Sada y Contornos

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de A Coruña ha desestimado la denuncia interpuesta por la adjudicataria de la obra en la Avenida Sada y Contornos y exime al Concello del pago de 81.231 euros en certificaciones pendientes e intereses al ver acreditado que los trabajos ejecutados en 2021 por Construcciones Cernadas fueron «deficientes y no se corresponden con lo proyectado». La sentencia no es firme y cabe aún recurso de apelación.

El fallo judicial arroja luz sobre esta controvertida obra, motivo constante de bronca política en Sada. Las deficiencias en la ejecución propiciaron reiteradas quejas de la oposición y llevaron al Ayuntamiento a abrir un expediente para la resolución del contrato que todavía no se ha resuelto. La actuación sigue incompleta y el Ejecutivo municipal supeditó su reanudación a la conclusión del proceso judicial.

Las obras para la instalación de un colector de pluviales en la Avenida Sada y Contornos fueron adjudicadas a Construcciones Cernadas por 184.500 euros (impuestos incluidos). Una vez contratados los trabajos, Concello y empresa acordaron ciertos cambios tras advertir de que el proyecto no incluía sumideros suficientes para dar servicio a todas las parcelas. La adjudicataria alegó en la vista que pactó con los responsables municipales incrementar el número de sumideros a costa de no ejecutar el asfaltado final y la impermeabilización de la carretera, extremo que fue negado por el Concello.

En vista a las declaraciones de los técnicos, la jueza concluye que el Ejecutivo municipal no autorizó la supresión de la capa de rodadura y llama la atención sobre el hecho de que no existe certificación final de obra ni tampoco ningún resolución municipal en ese sentido. Apela además a un escrito que el Concello remitió al Servizo de Patrimonio de la Xunta para informar que la obra se dio por finalizada sin ejecutar ese pavimentado final, lo que dio pie a la apertura de diligencias para valorar si correspondía incoar un procedimiento sancionador por demora y defectos en la ejecución.

La sentencia se hace eco también de las conclusiones de un informe técnico que concluye el espesor del vial no se corresponde con el recogido del proyecto, lo que provocó hundimientos en algunos puntos. Todos estos extremos llevan al juzgado a desestimar la demanda de la empresa, que todavía puede recurrir en apelación.