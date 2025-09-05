Largas colas para conseguir la empanada de Carral
Más de 12.000 raciones se despacharon en Carral en su 50º Fiesta de la Empanada. En casi todos los puestos del evento se pudieron ver largas colas para conseguir el producto por excelencia de la localidad. Los responsables de las panaderías participantes, la Panadería Mercedes, la Panadería Pedro Fernández, la Panadería Cañás y la Panadería Da Cunha sirvieron distintas opciones de alimento, entre ellas bonito, bacalao con pasas y pulpo. La trayectoria de esta cita gastronómica no sería posible sin estos trabajadores, destacó el alcalde, Javier Gestal, que señaló que «redoblan esfuerzos a lo largo de estos días para llegar a las cifras de venta y hacer que la empanada siga siendo uno de los estandartes de Carral». La jornada de este jueves estuvo amenizada por la música de los grupos Faíscas da Pontagra, Arnela y Xacarandaina.
- Cerca de 400 personas se movilizan contra la moción de censura en Carral
- Los residuos de los fuegos artificiales de Santa Cruz de Oleiros naufragan en las playas
- Arteixo compra una finca en el polígono de Sabón para instalar un huerto solar
- Crece la tensión en Carral: la exconcejala Susana Guimarey se querella contra Alternativa
- Científicos de la UDC usan IA para prever inundaciones con Sada como ejemplo
- O pobo que custodia «a arte» da empanada
- La toniña, la «discreta» especie del año
- Carral prevé despachar 12.000 raciones en la 50 edición de la Festa da Empanada