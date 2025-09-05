Más de 12.000 raciones se despacharon en Carral en su 50º Fiesta de la Empanada. En casi todos los puestos del evento se pudieron ver largas colas para conseguir el producto por excelencia de la localidad. Los responsables de las panaderías participantes, la Panadería Mercedes, la Panadería Pedro Fernández, la Panadería Cañás y la Panadería Da Cunha sirvieron distintas opciones de alimento, entre ellas bonito, bacalao con pasas y pulpo. La trayectoria de esta cita gastronómica no sería posible sin estos trabajadores, destacó el alcalde, Javier Gestal, que señaló que «redoblan esfuerzos a lo largo de estos días para llegar a las cifras de venta y hacer que la empanada siga siendo uno de los estandartes de Carral». La jornada de este jueves estuvo amenizada por la música de los grupos Faíscas da Pontagra, Arnela y Xacarandaina.

Largas colas para conseguir la empanada de Carral