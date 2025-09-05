Mondego celebra sus fiestas con concurso de tortillas, suelta del globo y verbenas

Todo listo para celebrar este fin de semana las fiestas patronales de Mondego, en Sada. Los festejos comenzarán mañana, sábado 5 de septiembre, con una churrascada popular y la tercera edición del concurso de tortillas.

La música correrá esa jornada a cargo del grupo folclórico Nova Troula, que ofrecerá un concierto a las 21.00 horas, y del dúo Eclipse, que actuará a partir de las 22.30. A medianoche tendrá lugar uno de los actos más tradicionales de estos festejos, la suelta del globo de papel de 10 metros.

La celebración proseguirá el sábado con una «gran pulpada» a partir de las nueve de la noche, para la que se desplazará a esta parroquia de Sada la Pulpeira de Camariñas.

Una misa en honor al Santísimo abrirá las fiestas el domingo a las 12.00 horas. Tras el oficio, sesión vermú en las pistas deportivas con degustación de callos y música a cargo del dúo Ciclón. Un xantar popular, en el que los asistentes traerán su propia comida, pondrá el colofón a los festejos.

Las fiestas están organizadas por la Asociación de Veciños O Candil y cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Sada.