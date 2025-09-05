O BNG celebra mañá a tradicional homenaxe a Antolín Faraldo

O BNG das Mariñas celebrará este sábado, 6 de setembro, a súa tradicional homenaxe a Antolín Faraldo. O acto, que dá o pistoletazo de saída ao novo curso político unha vez rematado o verán, comezará ás 20:00 h, sendo conducido por Amelia Sánchez, portavoz municipal do BNG de Betanzos, e contará coas intervencións do responsable comarcal da formación nacionalista, Alberte G. Nicolás, e a deputada provincial, Soledad Agra, titular da área de Lingua, Igualdade e Dereitos Civís.

Os nacionalistas lembran que «Antolín Faraldo é un persoeiro central na historia de Galiza mais a día de hoxe é descoñecido para moitas galegas».