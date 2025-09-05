Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Plan de envejecimiento activo en Cerceda

El Concello de Cerceda refuerza este año su programa de envejecimiento activo. El programa incluye talleres de memoria, gimnasia, formación en nuevas tecnologías y sesiones de baile.

