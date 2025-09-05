El PP de Oleiros critica la reacción de Seoane al cambio en Carral

El Partido Popular de Oleiros ha criticado la reacción del alcalde Ángel García Seoane ante la inminente moción de censura en Carral, que dará el bastón de mando a su compañero de partido, José Luis Fernández Mouriño. Los populares señalan el «lamentable espectáculo» y la «más absoluta hipocresía» del regidor oleirense, que promovió mociones de censura en 1979 contra el alcalde Xosé Lois Martínez, cuando García Seoane había ido como su número dos en las listas, y en las elecciones siguientes contra el socialista José María del Monte.

El PP local afirma que, debido al «tiempo transcurrido» y al incremento de la población del municipio los antecedentes del regidor «no son muy conocidos». Señalan que García Seoane nunca ha dejado de ejercer como alcalde ya que, aunque estuvo inhabilitado, utilizó a Esther Pita para «mantener el poder real».

«Para el Partido Popular resulta casi cómico ver la teatralización de los acontecimiento», dice la formación en un comunicado en el que indican que el regidor oleirense está «mostrando unos niveles colosales de indignación por aquello en lo que él se puede considerar un maestro y precursor».