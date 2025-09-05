La ruta de los ‘selfies’ en Caión

Pasear por Caión ya es instagrameable. El Concello ha creado la ruta Self-Caionízate para animar a todas los que visiten el municipio a sacar fotos de los paisajes que se pueden ver desde distintos puntos del camino.

La iniciativa entra dentro del proyecto O mar de Caión: Un achegamento ao medio ambiente mariño e costeiro. La ruta cuenta con cinco estructuras que actúan a modo de trípode, donde los usuarios pueden dejar los teléfonos móviles apoyados para sacar las fotografías. También cuentan con un QR e información sobre las redes sociales municipales. Estas señales están localizadas junto al museo del Archivo de la Pesca, el Sendero de Saldoiro, la playa de As Salseiras y la plaza de A Ribeira, en su bajada al puerto.

Dentro de este proyecto de promoción turística también se incluye la instalación de una escultura con las letras de Caión en el paseo marítimo. Estas están hechas con acero corten y, de acuerdo con el Concello, « fueron diseñadas con una estética contemporánea que dialoga con el paisaje marítimo y la tradición marinera». El material también va de la mano con el mar, ya que la pátina natural de óxido «evoca imágenes de barcos y anclas». El toque final lo da la letra «C» con una forma de ballena, para recordar la relación del municipio con la especie.

La iniciativa es financiada con ayudas de Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP). Se completa con la realización de varias actividades de educación ambiental además de una serie de murales en espacios destacados del municipio. El primero de ellos está firmado por el artista vigués Pelucas Pilas Bubbles y localizado en la base de cemento de una de las grúas del puerto, ilustrado con imágenes de pescadores, redeiras o barcos del entorno. El artista Yoseba MP también creó uno en un edificio de Avenida de A Laracha, en el que, como es común en su arte, se retratan a las mujeres emblemáticas de la localidad. En este caso son pescantinas, una con un pinto y la otra con un cesto en la cabeza, pintadas en un luminoso blanco y negro salvo por el rosado del pescado. Todavía quedan por inaugurar otros dos nuevos murales.