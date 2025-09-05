Vilasantar da luz verde a las cuentas de este año, de 1,9 millones

El Concello de Vilasantar ha aprobado de forma definitiva al presupuesto de este año, que asciende a 1,9 millones. Las cuentas ven la luz con el ejercicio ya muy avanzado y tras verse obligado el Concello a aprobar un plan de ajuste para reducir su elevado déficit, de 682.187 euros.

El Boletín Oficial de la Provincia publicó este jueves un desglose del proyecto contable para 2025 de este pequeño concello rural El pago de nóminas del persona municipal absorbe más de la mitad del presupuesto, 1.090.664 euros, y el gasto corriente asciende a 748.700 euros. El presupuesto solo reserva 80.603 euros para obras.

A nivel de ingresos, el Concello prevé recaudar 284.000 euros por impuestos directos; 42.500 euros por indirectos y 243.000 euros en concepto de tasas. Como es habitual en los pequeños municipios del rural, la mayor parte de los ingresos de Vilasantar proceden de subvenciones de otras administraciones, que suman 1,3 millones.

Las cuentas presentan un ligero descuadre al prever 6.199 euros más de ingresos que de gastos.