Ángel Arcay dará una charla en Lar de Unta
El ciclo de ponencias en el Lar de Unta continúa con Ángel Arcay, director de la Biblioteca, Archivo y Museo Municipal de Betanzos para hablar de su trayectoria y los planes de futuro para la institución. La conferencia será en Lar de Unta este sábado a las 12.00 horas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Cerca de 400 personas se movilizan contra la moción de censura en Carral
- Los residuos de los fuegos artificiales de Santa Cruz de Oleiros naufragan en las playas
- Crece la tensión en Carral: la exconcejala Susana Guimarey se querella contra Alternativa
- Científicos de la UDC usan IA para prever inundaciones con Sada como ejemplo
- O pobo que custodia «a arte» da empanada
- La toniña, la «discreta» especie del año
- Calma en Carral en el último pleno antes de la moción de censura
- Largas colas para conseguir la empanada de Carral