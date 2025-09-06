Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ángel Arcay dará una charla en Lar de Unta

El ciclo de ponencias en el Lar de Unta continúa con Ángel Arcay, director de la Biblioteca, Archivo y Museo Municipal de Betanzos para hablar de su trayectoria y los planes de futuro para la institución. La conferencia será en Lar de Unta este sábado a las 12.00 horas.

